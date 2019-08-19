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Гравець Ворскли Кане викликаний у збірну Малі на КАН U-23

21:11 181 Читать на русском
Гравець Ворскли Кане викликаний у збірну Малі на КАН U-23
Ібрахім Кане / Ворскла

Захисник Ворскли Ібрахім Кане допоможе молодіжній збірній Малі на Кубку африканських націй.

Малійський захисник Ворскли Ібрахім Кане отримав виклик у збірну своєї країни на молодіжний Кубок африканських націй, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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Зазначається, що 19-річний футболіст Ворскли зможе взяти участь у поєдинках кваліфікації проти Марокко, які відбудуться 5 та 9 вересня.

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Нагадаємо, Кане перейшов у Ворсклу у вересні минулого року. За цей час малієць провів за полтавців 17 поєдинків, результативними діями не відзначався.

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Теги
Світ Ворскла Ворскла Малі Малі Ібрахім Кане Ібрахім Кане
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