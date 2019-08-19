Гравець Ворскли Кане викликаний у збірну Малі на КАН U-23

Захисник Ворскли Ібрахім Кане допоможе молодіжній збірній Малі на Кубку африканських націй.

Малійський захисник Ворскли Ібрахім Кане отримав виклик у збірну своєї країни на молодіжний Кубок африканських націй, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

Зазначається, що 19-річний футболіст Ворскли зможе взяти участь у поєдинках кваліфікації проти Марокко, які відбудуться 5 та 9 вересня.

Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021

Нагадаємо, Кане перейшов у Ворсклу у вересні минулого року. За цей час малієць провів за полтавців 17 поєдинків, результативними діями не відзначався.