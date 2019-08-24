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Ворскла на выезде разгромила Колос

16:03 140 Читати українською
Ворскла на выезде разгромила Колос
Колос – Ворскла – 0:3

В рамках матча-открытия 5-го тура УПЛ Колос потерпел сокрушительное поражение от полтавской Ворсклы (0:3).

 
Игорь Пердута 4’
Игорь Пердута 54’
Юрий Коломоец 73’
4’ Игорь Пердута
54’ Игорь Пердута
73’ Юрий Коломоец

Первый тайм поединка прошёл при полном преимуществе Ворсклы. Полтавчане сразу же установили контроль над мячом, что вылилось в гол уже на 4-й минуте: Габелок получил передачу по левому флангу от Кане и прострелил в штрафную, а Максименко при перехвате подарил сферу Пердуте – Игорь расстрелял ворота с близкого расстояния. В следующей атаке Габелок мог добавить к полуассисту гол, однако его выстрел метров с 20-ти прошёл рядом со штангой. На 14-й же с правого края штрафной пробивал Коломоец, но и этот удар был неточным.

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Колос ничего интереснее серии проходов с падениями в штрафной в ответ не создал, однако результатом этих действий стали лишь две жёлтые карточки за симуляцию. Ворскла же продолжала давить: на 23-й минуте дальний выстрел Луизао взял Яшков, на 27-й Коломоец с дистанции запустил мяч прямо над перекладиной, а на 35-й Габелок пробил с линии штрафной – и снова Яшков действовал надёжно. В конце концов, первый тайм завершился мощным ударом Пердуты, но и он не стал проблемой для отважного голкипера Колоса.

После перерыва Руслан Костышин усилил атаку Лысенком и своим сыном Денисом, но ничего интереснее несколько неострых стандартов и неточного выстрела Морозко ковалёвцы так и не создали. Ворскла же чуть ли не в первой опасной атаке удвоила своё преимущество – и как же красиво это получилось! На 54-й минуте Коломоец при попытке замкнуть подачу с правого фланга ударом в падении через себя исполнил точный пас влево на открытого Пердуту, а тот с близкого расстояния поразил дальний нижний угол – 0:2!

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На 60-х минутах Ворскла снова сильно прижала Колос, что вылилось в серию опасных атак. Особенно выделялся Коломоец, который на 68-й минуте замыкал прострел Кане ударом мимо левой штанги, а на 73-й форвард отличился голом. Он стал следствием прорыва Артура: бразилец прорвался на левый край штрафной и пробил по воротам, а мяч рикошетом отлетел к Юрию – тому оставалось только точно замкнуть, что тот и сделал. На 79-й же мог прилететь и четвёртый гол – это Кане пробил с дистанции.

Эндшпиль поединка прошёл в обоюдных атаках, а лучшим моментом стал удар Костишина с линии штрафной над дальней девяткой на 86-й минуте. В конце концов, финальный свисток зафиксировал "сухую" разгромную победу Ворсклы, которому удалось набрать семь очков и подняться на четвёртую позицию в турнирной таблице. Колос с таким же количеством зачётных баллов опустился на пятую.

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