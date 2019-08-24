Ворскла на выезде разгромила Колос

В рамках матча-открытия 5-го тура УПЛ Колос потерпел сокрушительное поражение от полтавской Ворсклы (0:3).

Первый тайм поединка прошёл при полном преимуществе Ворсклы. Полтавчане сразу же установили контроль над мячом, что вылилось в гол уже на 4-й минуте: Габелок получил передачу по левому флангу от Кане и прострелил в штрафную, а Максименко при перехвате подарил сферу Пердуте – Игорь расстрелял ворота с близкого расстояния. В следующей атаке Габелок мог добавить к полуассисту гол, однако его выстрел метров с 20-ти прошёл рядом со штангой. На 14-й же с правого края штрафной пробивал Коломоец, но и этот удар был неточным.

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Колос ничего интереснее серии проходов с падениями в штрафной в ответ не создал, однако результатом этих действий стали лишь две жёлтые карточки за симуляцию. Ворскла же продолжала давить: на 23-й минуте дальний выстрел Луизао взял Яшков, на 27-й Коломоец с дистанции запустил мяч прямо над перекладиной, а на 35-й Габелок пробил с линии штрафной – и снова Яшков действовал надёжно. В конце концов, первый тайм завершился мощным ударом Пердуты, но и он не стал проблемой для отважного голкипера Колоса.

После перерыва Руслан Костышин усилил атаку Лысенком и своим сыном Денисом, но ничего интереснее несколько неострых стандартов и неточного выстрела Морозко ковалёвцы так и не создали. Ворскла же чуть ли не в первой опасной атаке удвоила своё преимущество – и как же красиво это получилось! На 54-й минуте Коломоец при попытке замкнуть подачу с правого фланга ударом в падении через себя исполнил точный пас влево на открытого Пердуту, а тот с близкого расстояния поразил дальний нижний угол – 0:2!

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На 60-х минутах Ворскла снова сильно прижала Колос, что вылилось в серию опасных атак. Особенно выделялся Коломоец, который на 68-й минуте замыкал прострел Кане ударом мимо левой штанги, а на 73-й форвард отличился голом. Он стал следствием прорыва Артура: бразилец прорвался на левый край штрафной и пробил по воротам, а мяч рикошетом отлетел к Юрию – тому оставалось только точно замкнуть, что тот и сделал. На 79-й же мог прилететь и четвёртый гол – это Кане пробил с дистанции.

Эндшпиль поединка прошёл в обоюдных атаках, а лучшим моментом стал удар Костишина с линии штрафной над дальней девяткой на 86-й минуте. В конце концов, финальный свисток зафиксировал "сухую" разгромную победу Ворсклы, которому удалось набрать семь очков и подняться на четвёртую позицию в турнирной таблице. Колос с таким же количеством зачётных баллов опустился на пятую.

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