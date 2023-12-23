Владлен Юрченко не проти змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно.

Український півзахисник Ворскли Владлен Юрченко може продовжити кар'єру у Металісті 1925, повідомляє "ТаТоТаке".

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Бачити Юрченка у харківській команді хоче новий головний тренер Віктор Скрипник, який днями приєднався до колективу саме з полтавського клубу. Зазначається, що представники УПЛ вже ведуть переговори щодо трансферу.

Нагадаємо, Юрченко – вихованець Шахтаря. В Україні виступав за Маріуполь, Зорю та Десну. За кордоном встиг пограти за німецький Байєр, данський Вайле та латвійську Ригу.

У Ворсклі – з вересня 2022-го. У поточному сезоні у 14 матчах за "зелено-білих" забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт з полтавцями чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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