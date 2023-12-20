"Ставки зроблено – ставок більш немає. Головний трансфер на вхід під завісу року, що минає – підписання досвідченого Віктора Скрипника. Контракт – на 3 роки, кредит довіри – безмежний, повноваження делегуються найширші.

Скрипник отримав розкішні умови у Металісті 1925 – джерело озвучило зарплату фахівця

Щиро вірю у творчі ідеї нового тренерського штабу на чолі із Віктором Анатолійовичем. Німецька дисципліна, тактичний вишкіл, чітка внутрішньокомандна субординація, поставлена й структурована командна гра. Перелічувати усі переваги нашого нового головного тренера можна нескінченно. У футболі результати та досягнення клубів, де працював Віктор Скрипник, говорять за себе краще, аніж вітальні промови, які б пафосні епітети при цьому не використовувались.

Амбіції нашого клубу та нового головного тренера збігаються в головному. Потрібно зростати, розвиватися і прагнути підкорювати нові, до цього недосяжні Металісту 1925 обрії. Це не станеться за помахом чарівної палички, попереду копітка робота. Ідемо від місяця до місяця, від гри до гри. Чітко розуміємо чого хочемо, і хто капітан на містку в цій захопливій трирічній подорожі. Нудно точно не буде.

Жодних зайвих слів. Ласкаво просимо до футбольної родини Металіста 1925, Вікторе Анатолійовичу. Усе тільки починається", – написав Нєдєлін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Металіст 1925 після 17-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ дванадцятим, набравши 15 очок.

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