Владлен Юрченко не против сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

Украинский полузащитник Ворсклы Владлен Юрченко может продолжить карьеру в Металлисте 1925, сообщает "ТаТоТаке".

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Видеть Юрченко в харьковской команде хочет новый главный тренер Виктор Скрипник, который на днях присоединился к коллективу именно из полтавского клуба. Отмечается, что представители УПЛ уже ведут переговоры по трансферу.

Напомним, Юрченко – воспитанник Шахтера. В Украине выступал за Мариуполь, Зарю и Десну. За рубежом успел поиграть за немецкий Байер, датский Вайле и латвийскую Ригу.

В Ворскле – с сентября 2022-го. В текущем сезоне в 14 матчах за "зелено-белых" забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с полтавчанами действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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