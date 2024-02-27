Степанюк, скоріш за все, перебереться до Вереса вже майбутнього літа, повідомляє ТаТоТаке.

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Сторони вели перемовини ще взимку, але полтавці відмовились відпускати нападника. Єдиною перешкодою може стати імовірний виліт Вереса з УПЛ – рівняни наразі на 15 місці з 12 очками. Контракт Степанюка з Ворсклою завершується влітку 2024 року.

Додамо, що Степанюк виступає за Ворсклу з січня 2020 року. У поточному сезоні Руслан провів за полтавців 21 гру, в яких відзначився 8 голами та 6 асистами.

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