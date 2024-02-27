Степанюк, скорее всего, переберется в Верес уже будущим летом, сообщает ТаТоТаке.

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Стороны вели переговоры еще зимой, но полтавчане отказались отпускать нападающего. Единственным препятствием может стать вероятный вылет Вереса из УПЛ – ровенчане сейчас на 15 месте с 12 очками. Контракт Степанюка с Ворсклой завершается летом 2024 года.

Добавим, что Степанюк выступает за Ворсклу с января 2020 года. В текущем сезоне Руслан провел за полтавчан 21 игру, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами.

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