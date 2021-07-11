Вінгер Шахтаря може опинитись у Ворсклі, інформує журналіст Олег Ящук. Полтавці нібито виграють конкуренцію у кількох команд, а сам Вакула хоче грати у Полтаві.

Ворскла оголосила про трансфер гравця Шахтаря

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов підтвердив наміри підписання Владислава. "Ми плануємо запросити з Шахтаря Вакулу. Скоріш за все, це буде оренда. У нас є інтерес до цього футболіста. Хочу бачити його у своїй команді. Можливо, з'являться ще новачки. Ми ретельно шукаємо і підбираємо підсилення", – цитує Максимова FootBoom.

У минулому сезоні Владислав відіграв лиш 2 матчі в УПЛ. У січні його віддали в оренду в Десну, але за два тижні з ним розірвали контракт. Після цього Вакула вирушив у Маріуполь, де після ДТП азовці заявили, що він – не їхній гравець. Сезон Влад завершував у дублі "гірників".

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