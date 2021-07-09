Товариський матч

Шахтар – Шальке – 0:0

Шахтар (1тайм): Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Маркос Антоніо, Майкон – Педрінью, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Шахтар (2 тайм): Пятов – Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампасі, 74), Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Судаков – Мудрик, Тете, Педрінью (Бондаренко, 74) – Траоре (Дентінью, 74)

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Найіменитішого суперника Шахтар приберіг на завершення першого тренувального збору. Зауважимо, що колишній клуб Євгена Коноплянки наразі переживає не найкращі часи. За підсумками минулого сезону Шальке вилетів з еліти та готується до старту в другій Бундеслізі. Донеччани двічі зустрічалися з гельзенкірхенцями у єврокубках – обидва рази на стадії 1/16 фіналу Кубка УЄФА/Ліги Європи. Сценарій протистоянь схожий – донеччани зводили домашні матчі до нічиєї, але перемагали на виїзді та проходили далі.

Зайвим доказом статусу Шальке слугує той факт, що на сьогоднішній матч понад тисяча уболівальників прибула ще за півтори години до початку. Чекати стартового свистка довелося трохи довше. Через логістичні проблеми команди з'явилися на полі на 15 хвилин пізніше, ніж планувалося. Шахтар міг засмутити німців (особливо тих, які були на трибунах) вже на першій хвилині. Манор Соломон перехитрив захисників, але завдати влучного удару не вдалося.

Кажуть, перше враження часто буває оманливим. Сьогодні ми отримали чергове підтвердження. Перший тайм вийшов "в'язким". Шахтар більше контролював м'яч і намагався діяти гострішим, але створити по-справжньому гострий момент ніяк не вдавалося. Щоправда, "гірникам" навіть вдалося забити. На 12-й хвилині Траоре вкотре відібрав м'яч на своїй половині. Контратака вийшла невдалою, і Шахтар перейшов до контролю. Кілька десятків точних підготовчих пасів, і на 13-й Лассіна забив, але не витримав лінію офсайду. Потім знову контроль донеччан і млявий пресинг гельзенкірхенців. Аж наприкінці тайму Педрінью пробивав у стилі Дугласа Кости – зовсім поруч із дальньою дев'яткою.

У перерві Роберто Де Дзербі зробив аж сім замін, залишивши на полі лише трьох літніх новачків та Додо. Передусім відзначимо появу старожилів збірної України – Пятова, Степаненка та Матвієнка. Окрім того, після чергової складної травми вперше вийшов на поле Ісмаїлі. Саме бразилець почав нагнітати. Траоре після його пасу знову забив, але знову із офсайду. Згодом небезпечно було вже на протилежному фланзі. Педрінью класно вивів на удар Тете, але той забарився, дозволивши голкіперу скоротити відстань і вибити м'яч.

Не можна сказати, що ситуація змінилася кардинально, але Шахтар заграв швидше і цікавіше. Хорошу атаку розігнали Мудрик і Судаков. Вже у штрафному м'яч загубився у частоколі ніг. Кілька разів загострював Педрінью, якому поки бракує порозуміння з Тете. Варто зауважити, що сьогодні Траоре, вочевидь, отримав завдання грати на лінії з центрбеками. Лассіна дуже часто потрапляв у офсайд, але Де Дзербі навіть у таких епізодах аплодував і підбадьорював форварда.

Після 60-ї хвилини гра вирівнялася. Моментами Шальке навіть виглядав небезпечнішим. Донеччани час від часу неуважно діяли поблизу власного штрафного. Однак гравцям атаки німців не вдавалося увійти бодай у штрафний, а удари з-за меж були надто неточними. Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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