Хавбек Шахтаря Владислав Вакула, який виступає за Маріуполь на правах оренди, потрапив у неприємну ситуацію.

Інцидент трапився 8 лютого о першій ночі в Маріуполі. Вакула на своєму "Mercedes" не вписався у поворот і збив дорожній знак, повідомляє телеграм-канал Super Marik.

Срна зробив "останнє попередження" Вакулі – ЗМІ назвав можливі причини другого трансферу за місяць

За інформацією джерела, ДТП трапилася прямо перед очима патрульної поліції, а сам футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна Вакула встиг змінити два клуби. Спочатку 21-річного хавбека орендувала Десна. Однак згодом чернігівці відмовилися від футболіста через нібито порушення режиму. Після цього Владислав вирушив у Маріуполь, за який уже свого часу виступав.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ