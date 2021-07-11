Вингер Шахтера может оказаться в Ворскле, информирует журналист Олег Ящук. Полтавчане якобы выигрывают конкуренцию у нескольких команд, а сам Вакула хочет играть в Полтаве.

Ворскла объявила о трансфере игрока Шахтера

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов подтвердил намерения трансфера Владислава. "Мы планируем пригласить из Шахтера Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде. Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление", – цитирует Максимова FootBoom.

В прошлом сезоне Владислав сыграл лишь 2 матча в УПЛ. В январе его отдали в аренду в Десну, но за две недели с ним разорвали контракт. После этого Вакула отправился в Мариуполь, где после ДТП азовцы заявили, что он – не их игрок. Сезон Влад завершал в дубле "горняков".

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