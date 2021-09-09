На просмотре в полтавской Ворскле находится форвард Микаэль Нджоли, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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22-летний англичанин выступал за молодежные команды Брэнтфорда и Миллуола, а также отправлялся в аренду в чемпионат Шотландии – в Килмарнок и Мазервел. Последней командой Нджоли был представитель английской Лиги 2 – Барроу, который он покинул 1 июля 2021 года, став свободным агентом.

Футболист уже провел товарищеский матч в составе Ворсклы против харьковского Металлиста 1925. Transfermarkt оценивает игрока в 225 тысяч евро.

Напомним, Ворскла после 6-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ пятую строчку, набрав 11 очков.

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