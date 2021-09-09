Вересневий збір команди Петракова завершується з відчуттям приреченості та безпорадності. Попри непоганий виступ з чемпіонами світу – французами – ми не здобули жодної перемоги у трьох поєдинках. У Чехії "синьо-жовті" вже традиційно провалилися на останніх хвилинах. Експериментальна збірна України, з дебютантами і резервістами, сильно розчаровує експертів і пересічних уболівальників. Повертаємося до футболу минулих літ?

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Автор ютуб-каналу Бомбардир Роман Бебех сумнівається у перспективах нинішньої філософії збірної України.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко іронізує над голами останніх хвилин.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко виносить вердикт тренеру: Петраков у збірній – ненадовго.

"Ми повернулися у позавчорашній день" – жорстка порція критики від В'ячеслава Заховайла, експерта, агента і менеджера.

Архіваріус українського футболу Артур Валерко – про безвиграшну серію "cиньо-жовтих".

Легенда спортивної тележурналістики Руслан Свірін бідкається через відхід Шевченка.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій порівнює брутальний підкат Зінченка з витівками легендарного Паоло Ді Каніо.

Журналіст Олександр Сажко спантеличений кадровими рішеннями Петракова.

Насамкінець – трохи голосу народу. Тут і прокляття, і привиди колишніх наставників.

Україна – Чехія: Петраков заслужено втрачає першу перемогу – сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал