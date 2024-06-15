"Злякатися ми не можемо": Яремчук переконаний, що Україна не матиме проблем з психологією на Євро-2024
Форвард збірної України Роман Яремчук запевнив, що команда психологічно підготована до виступів на найвищому рівні.
"Чи може збірна України чогось злякатись? Ні, злякатися ми не можемо, тому що футболісти виступають кожен тиждень у топ-чемпіонатах проти найкращих команд, ти до цього звикаєш.
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Коли ти скажеш, що ти злякався, – це буде дивно виглядати. Коли граєш кожного тижня при повних стадіонах у кращих лігах – це нормально, і в нас уже до цього є імунітет", – поділився Яремчук у коментарі Трендець.
Додамо, що збірна України потрапила до групи E на Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Румунія (17 червня, початок о 16:00), після чого Україна зіграє зі Словаччиною (21 червня, початок о 16:00) та Бельгією (26 червня, початок о 19:00).
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