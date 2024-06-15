"Чи може збірна України чогось злякатись? Ні, злякатися ми не можемо, тому що футболісти виступають кожен тиждень у топ-чемпіонатах проти найкращих команд, ти до цього звикаєш.

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Коли ти скажеш, що ти злякався, – це буде дивно виглядати. Коли граєш кожного тижня при повних стадіонах у кращих лігах – це нормально, і в нас уже до цього є імунітет", – поділився Яремчук у коментарі Трендець.

Додамо, що збірна України потрапила до групи E на Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Румунія (17 червня, початок о 16:00), після чого Україна зіграє зі Словаччиною (21 червня, початок о 16:00) та Бельгією (26 червня, початок о 19:00).

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