"Мене дуже заспокоює відданість кожного. У нас є по два гравці на кожну позицію і три універсальні гравці. Я дуже задоволений і спокійний за чотирьох центральних захисників. Вони всі будуть працювати добре.

Іспанія – Хорватія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Частина моєї роботи полягає в тому, щоб контролювати те, що відбувається вдома. Ми посилаємо повідомлення про спокій і умиротворення. Ми передавали цю ідею протягом тривалого часу, і що нам найбільше подобається, так це те, що Іспанія в захваті від нас.

Ми контролювали гру. Грали і страждали. Ми знали, як застосувати себе в захисті. Довели гру до досконалості. Були блискучі у високому пресингу, і це дало нам перевагу. У цієї команди багато регістрів, і суперники не знають, як ми можемо їх атакувати. Нам є куди рости.

Ламін Ямал? Він продовжує бити рекорди і зріє з кожним днем все більше і більше, і знаходиться на шляху до того, щоб одного дня стати великим гравцем", – цитує Marca наставника "Фурії Роха".

Нагадаємо, що Іспанія переграла Хорватію (3:0) у першому турі Євро-2024. В наступному матчі команда Луїса де ла Фуенте зіграє з Італією.

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