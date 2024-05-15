"Коли ми виграли Кубок, у Ворскли був почесний президент Костянтин Жеваго та президент Олег Бабаєв. Олег Мейданович був завжди поруч з командою, а з Жеваго ми зустрічалися раз на місяць. Він літав на наші ігри, коли ми грали у Суперкубку та у Лізі Європи, заходив у роздягальню, спілкувався з хлопцями. Як головний тренер я вийшов до Жеваго з пропозицією – відзначити футболістів, які завоювали Кубок.

Ворскла – Шахтар: відомо, хто розсудить фінал Кубка України

Умова була така, щоб футболісти, які закінчуватимуть кар'єру в Україні, отримали якийсь цінний приз. Я запропонував машину марки Мерседес. Оскільки в когось вже були авто, ми ухвалили таке рішення, і це було в статуті клубу закладено: кожному футболісту та тренеру, які закінчують кар'єру у Ворсклі, будуть вручати Мерседес або 25 тисяч доларів. Усі футболісти, які стали володарями Кубка, отримали ці призи. Тобто ті, хто провів понад 50% матчів, а не просто вийшов у одній грі.

Пам'ятаю, коли Величко, Сачко та Єсін йшли, ми робили їм проводи і всім вручили ці призи. Ще трьом футболістам Бабаєв на якійсь грі видав по 25 тисяч доларів. У мене були свої контракти з керівництвом. Вони мені краще віддячили, ніж футболістам. Набагато більше грошей дали, премію виписали. Винагородили всіх за перемогу достойно.Так більше нікого та ніколи не винагороджували.

Потім я пішов, Долганський також покинув клуб. Зараз цікава історія – він вже головний тренер цієї команди. Тоді йому не дали винагороди за кубковий матч. Перебуваючи в Маріуполі, я подзвонив Бабаєву і сказав, що ми забули про Долганського: "Якщо ви не заплатите йому, я також не бідна людина і можу віддячити йому сам. Ми не повинні залишити його непоміченим". І Бабаєв зі своїх особистих грошей віддячив Долганському за те, що той був таким капітаном і не один раз виручив нас", – розповів Павлов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться вже сьогодні, 15 травня, у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

Ворскла – Шахтар: анонс фіналу Кубка України