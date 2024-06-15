"Не найкращий старт, але я вітаю Іспанію з перемогою. Нам не вистачало енергії та агресії, перший гол став наслідком помилки. Найгірше те, що ми пропустили в доданий до першого тайму час після кутового. Це неприпустимо, після цього результат гри був зрозумілий.

Іспанія – Хорватія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми проаналізуємо, що пішло не так. Ми давали суперникам багато часу і простору – за це нас і покарали. Треба зосередитися на останніх двох матчах і постаратися їх виграти



Моє враження, що ми витримали початковий тиск Іспанії в перші 10-15 хвилин. Після цього ми взяли гру під свій контроль, стали краще діяти і почали створювати моменти. Але потім ми пропустили гол через нашу помилку і не змогли повернутися в гру після цього. Це було не дуже добре

Заміни Модріча і Ковачіча? У нас попереду два важливих матчі, проти Албанії та Італії. На той момент ми програвали 3:0 і не мали багато шансів змінити ситуацію, тому я вирішив їх посадити на лаву запасних", – цитує Даліча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Хорватія програла у першому матчі на Євро-2024 Іспанії з рахунком 0:3. У другому раунді команда Даліча зіграє з Албанією.

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