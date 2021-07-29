Ворскла зустрічається з представником Фінляндії у матчі-відповіді 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій. Стартові склади і лінк на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ворскла – КуПС стартує о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Ворскла – КуПС: анонс матчу-відповіді Ліги конференцій

Перший поєдинок завершився нічиєю. Ворскла вела в рахунку, але під завісу зустрічі пропустила і втратила виїзну перемогу – 2:2. У матчі-відповіді полтавців влаштує лише перемога, адже з цього сезону правило виїзного гола скасоване.

Стартові склади команд

Ворскла: Різник – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешіч, Яворський, Кравчук, Челядін, Есеола, Кушніренко, Вакула.

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Тойвомякі, Томас, Карільйо – Узочукву, Боатенг, Поповіч, Себбан – Ікаунікс, Удо.

Запасні: Ріссанен, Ніба, Рангел, Юрю, Ярвінен, Хейнонен, Ніссіля, Від'єског, Хаарала.

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