Переважна більшість українських клубів зіграла один матч у новому сезоні, а Ворскла сьогодні проведе вже третій поєдинок за тиждень. Суперником знову буде КуПС – у Фінляндії полтавці розписали з цим колективом бойову нічию, пропустивши на останніх секундах. Щоправда, ті останні секунди мали настати на дві хвилини раніше (арбітр додав лишень 4 хвилини, а грали 6), однак загалом рахунок виглядав справедливо. Українська команда не домінувала, а зустріч була рівною.

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Ту невдачу можна списати і на перший матч у сезоні, і на штучний газон, і на складні погодні умови, і на арбітраж, але факт залишається фактом – з КуПСом доведеться розпочинати все заново. Це раніше рахунок 2:2 на виїзді вважався успішним для гостей, а тепер правила виїзного голу немає. З іншого боку, у фінів сьогодні вже не повинно виникнути тих переваг, які вони мали вдома. У Полтаві і трава натуральна (хоча її якість залишає бажати кращого), дощу не прогнозують, а підопічні Юрія Максимова поступово набирають оберти.

Головною перевагою "зелено-білих" у цій зустрічі залишається клас. Різниця між рівнем ворсклян і фінів не настільки велика, як очікувалося, але вона все одно помітна – КуПС із суперниками рівня СК Дніпро-1 грає в кращому випадку два-три рази на рік, а про рівні битви з грандами цей колектив не може і мріяти. Команді Сімо Валакарі не вистачає кадрового різноманіття та якісних центрхавів, а на флангах оборони полтавці тікали від захисників, немов на велосипеді. Та і футболістів з досвідом єврокубків у складі "канарок" немає. Ворскла навіть у чемпіонаті часто зустрічає міцніших опонентів.

Головною тактичною перевагою ворсклян є саме гра на флангах, де круто виглядають Якубу, Кане і Пердута, які регулярно вриваються у штрафний завдяки високій швидкості та техніці, причому африканська парочка виявляє схильність до нетривіальних рішень. Саме Якубу створив перший гол "зелено-білих" у Куопіо, прорвавшись лівим флангом і пробивши повз голкіпера у майже безвихідній ситуації.

Плюсом також можна назвати схему опонентів Ворскли. І КуПС, і СК Дніпро-1 вирішили зіграти проти полтавців з трьома захисниками – і сьогодні фіни не повинні відійти від цієї моделі. Юрій Максимов також обирає цей варіант, тож на тактичні несподіванки очікувати не варто.

Мінусом Ворскли є гра в обороні. В двох перших матчах у сезоні Ворскла розписала дві нічиї, ведучи в рахунку – причому від СК Дніпро-1 команда пропустила два голи, граючи у більшості (один із них прийшов із офсайду, але помилок на користь полтавців теж вистачало). При пропущених голах найбільше питань викликала опорна зона, де у суперників виникало занадто багато вільного простору, а також центр оборони – захисників дуже просто обігрували на дриблінгу. Крім того, не дуже переконливо "зелено-білі" виглядали під інтенсивним пресингом, але фіни в цьому аспекті набагато слабші за СК Дніпро-1.

Загалом, Ворскла виглядала нестабільно протягом перших двох матчів. В Куопіо був жахливий старт, повернення ініціативи в середині першого тайму, рівний матч протягом більшої частини другого з нервовим завершенням. В УПЛ же команда шикарно провела перші 30 хвилин і домінувала наприкінці зустрічі, але між цими відрізками тривала рівна боротьба на зустрічних курсах (і це при грі у меншості).

У КуПСа є перевага в ігровому тонусі – в чемпіонаті зіграли вже 13 турів, а свій останні матч у ньому фіни провели на день раніше за ворсклян (мінімально перемогли Ільвес). При цьому Сімо Валакарі провів масштабну ротацію, в той час як Юрій Максимов в останньму поєдинку змінив всього одного футболіста.

Проблемою "канарок" є слабка гра на виїзді у єврокубках – у попередньому раунді вони згоріли вірменському Ноа з рахунком 0:1 (при домашній перемозі 5:0), а рік тому КуПС програв на виїзді Мольде (0:5) та Клужу (1:3). Без свого штучного газону цей колектив не такий вже і крутий.

Кадрова ситуація

Ні травмованих, ні дискваліфікованих у складі обох команд немає. Сімо Валакарі, вочевидь, виставить той же склад, що і в першій зустрічі – не просто ж так він дозволив зіграти з Ільвесом купі резервістів.

Те ж саме стосується Ворскли, де єдиною дискусійно позицією є місце центрбека – у Куопіо в старті вийшов Бондаренко, а з СК Дніпро-1 зіграв Тамм. Переконливіше діяв естонець, який не тільки сильно виглядав у боротьбі, а ще й протягував м'яч уперед на дриблінгу.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – КуПС

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк

КуПС: Крейдл – Тойвомякі, Хамаляйнен, Томас – Узочукву, Себбан, Поповіч, Карільйо – Аджей-Боатенг, Ніссіля – Удо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла, при всіх своїх проблемах повинна перемагати КуПС. В цьому переконані і букмекери, і експерти. Сьогодні проти "канарок" грає занадто багато факторів – немає штучного газону, суперник вже набрав бодай якийсь тонус, на виїзді фіни грають жахливо, а їхні фланги оборони не здатні стримати латералів суперника. Втім, не варто очікувати якогось побиття.

Як показав матч у Куопіо, "жовто-чорні" за своїм рівнем відповідають середнякам УПЛ, а в плані якості оборони та центральної лінії обидві команди приблизно рівні. Сьогодні варто очікувати велику кількість боротьби та нервів – не стане несподіванкою навіть гол у ворота Різника. Втім, Ворскла у перших двох турах довела здатність створювати більше якісних моментів і конвертувати їх у голи. КуПС виглядає небезпечно лише на стандартах та в контратаках, але позиційний наступ фінів здебільшого завершується дальніми ударами та авантюрними рішеннями. Полтавці в цьому аспекті значно цікавіші.

З огляду на вищезазначені фактори, варто поставити на прохід Ворскли. Таких суперників "зелено-білі" точно повинні бити – інакше навіщо взагалі виходити в єврокубки?

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