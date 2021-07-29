Ворскла встречается с представителем Финляндии в ответном матче 2 раунда квалификации Лиги конференций. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ворскла – КуПС стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Ворскла – КуПС: анонс ответного матча Лиги конференций

Первый поединок завершился ничьей. Ворскла вела в счете, но под занавес встречи пропустила и упустила выездную победу – 2:2. В ответном матче полтавчан устроит только победа, ведь с этого сезона правило выездного гола отменено.

Стартовые составы команд

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Кравчук, Челядин, Эсеола, Кушниренко, Вакула.

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Тойвомяки, Томас, Карильо – Узочукву, Боатенг, Попович, Себбан – Икауникс, Удо.

Запасные: Риссанен, Ниба, Рангел, Юрю, Ярвинен, Хейнонен, Ниссиля, Видьеског, Хаарала.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций