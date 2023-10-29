ЛНЗ після непоганого старту з Олегом Дулубом дещо здувся, розписавши нульові нічиї з Вересом і Олександрією, а потім зазнавши розгрому від Шахтаря. Як наслідок, команда опустилася в зону плей-офф за виживання. Оболонь відірвалася від неї всього на три очки, тож їхня особиста зустріч у Черкасах приймала стратегічне значення.

На жаль, яскравої битви не вийшло. Кияни взагалі нічого цікавого не запропонували – пригадується тільки стандарт на 10-й хвилині, коли Приймак отримав скидку й пробив з 11-ти метрів. М'яч повільно прокотився повз праву стійку. На останніх же секундах кутовий киян завершився ударом головою з кількох метрів, однак Пеньков потягнув.

Ось і вся гострота. Навіть Валерій Іващенко на післяматчевому флеш-інтерв'ю визнав, що його підопічні нічого не створили. ЛНЗ теж не феєрив, але декілька гострих епізодів команда організувала.

Перший з них стався на 30-й хвилині й одразу завершився взяттям воріт. Бойко виконав подачу зі штрафного на ближню стійку, Хобленко скинув її на дальню, а Ковальов вколотив сферу в сітку. 1:0! Олег Дулуб заявив, що це була награна комбінація.

На 36-й хвилині Хобленко міг і сам відзначитись. Олексій увірвався на лівий край штрафного, переграв Карася й пробив з гострого кута – Рибка парирував! Це був останній момент у першому таймі. На початку другого ж черкасці забили вдруге.

Гол виявився дещо сумбурним. Після боротьби у центрі поля м'яч підскочив у небо й приземлився на лінії штрафного. Осман у боротьбі з Хобленком невдало скинув його в ноги Шестакову, якому залишилось прошити Рибку – 2:0! Ще за кілька хвилин голкіпер "пивоварів" міг допомогти влаштувати розгром, відпустивши від себе м'яч і кинувшись у небезпечний підкат, однак Олександр встиг вибити сферу.

Тим не менш, ЛНЗ впорався і без Рибки. Наприкінці зустрічі Наумець стріляв з-за меж штрафного у правий нижній, змусивши воротаря парирувати, а у компенсований час він повторив спробу. Рибка міг би дотягнутись, якби не прикрий рикошет від Черненка – 3:0!

Господарі святкують розгром у 70-му матчі Олега Дулуба в УПЛ. ЛНЗ набирає 12 очок, наздогнавши Оболонь і покинувши зону перехідних матчів.

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