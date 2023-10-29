У матчі 12-го туру УПЛ дві найгірші команди чемпіонату – Минай та Верес – не змогли виявити сильнішого (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У битві аутсайдерів УПЛ зійшлись Минай та Верес. Для обох команд ця гра була надважливою: підопічні Володимира Шарана поки не здобули жодної перемоги в сезоні, в той час, як навколо Сергія Лавриненка згущувались хмари – лише лінивий не відправляв його у відставку у разі невдачі.

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Верес з перших секунд кинувся атакувати, і вже на четвертій хвилині Бандурі довелось рятувати рівнян після удару впритул. За мить черговий провал оборони закарпатців дозволив Шестакову увірватись у штрафний і пробити з гострого кута – неточно.

На 8-й хвилині Верес миттєво розіграв стандарт і Владислав Шарай, вийшовши сам на сам, пробив. Бандура встиг махнути рукою, зачепив сферу і та влучила у стійку. Згодом кіпер Миная змушений був виходити далеко з воріт, аби нівелювати черговий фейл оборонців.

Закарпатці насилу справлялись з натиском заведеного суперника, який не гребував йти у жорсткі стики. В середині тайму Бандура знову став героєм декількох епізодів: спочатку він у шпагаті ногою відбив удар Шарая, а за мить встиг зреагувати на добивання від Шевченка, рукою перепинивши політ сфери. У наступній атаці він потягнув у стрибку удар Кучеренка метрів з 20-ти. Божевільна гра від 37-річного ветерана.

На 35-й хвилині Минай створив свій перший 100%-вий момент: Твердохліб прорвався правим флангом, увірвався у штрафний і закручував у дальній кут. Когут у божевільному стрибку кінчиками пальців зачепив сферу, та влучила у поперечину і вилетіла у поле.

Незадоволений Шаран не став чекати завершення першого тайму і зняв з гри Корабліна та Гечева, випустивши замість них Петька та Рогозинського.

Одразу по перерві Кухарук перевірив на міцність стійку Миная, а на 55-й хвилині Шарай виходив сам на сам лівим флангом і намагався пробити у дальній кут – Банудра встиг зреагувати і виставити ногу. За трохи Вишневський був близьким до того, аби вивести Минай вперед після навісу з кутового, але Марусич зумів вибити м'яч з лінії воріт.

На 82-й хвилині вже Когут завадив виходу сам на сам, врятувавши Верес від гола. Вже у доданий час Владислав Шарай заробив другий "гірчичник" і залишив рівнян у меншості. Це, однак, не вплинуло на результат.

Безгольова нічия принесла Вересу 7 очок і залишила на 15-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, Минай з 5-ма пунктами останній.

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