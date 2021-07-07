23-річний захисник не повернувся до Ворскли після завершення відпустки, а тому клуб підозрює, що Ндіайє підшукав собі новий колектив. Віце-президент полтавців Олег Лисак прокоментував ситуацію.

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"З Альюном, думаю, все закінчиться судовими позовами. Є контракт. Ми вважаємо, що він дійсний. Вони не визнають деякі його пункти. Якщо ми опинились у спірній ситуації, то рано чи пізно її "розрулить" суд. І він 100 відсотків буде, якщо ми не домовимося. На сьогоднішній день це позиція їхньої сторони. Його в клубі немає", – цитує Лисака FanDay.

Зауважимо, контракт Альюна з полтавцями був розрахований до 30 червня 2021 року. Французький легіонер приєднався до Ворскли у вересні 2019-го, провівши відтоді 40 поєдинків.

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