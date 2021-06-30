Французький легіонер "зелено-білих" Ндіайє Пап Альюн вирішив дочекатися завершення контракту з українцями на батьківщині.

Захисник Ворскли Ндіайє Пап Альюн не повернувся до полтавської команди після завершення своєї відпустки, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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У клубі побоюються втечі футболіста, тож поспішили зробити офіційну заяву щодо ситуації: "Якщо Ндіайє дійсно вирішив перейти в інший клуб, то майбутній роботодавець буде зобов'язаний заплатити клаусулу, яка чітко прописана в угоді футболіста з Ворсклою".

Нагадаємо, контракт французького легіонера з полтавцями чинний до 30 червня 2021 року. Раніше про інтерес до гравця заявляли Бешикташ, Трабзонспор і Хатайспор. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

Додамо, що у минулому сезоні Альюн провів 23 матчі та відзначився однією результативною передачею.

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