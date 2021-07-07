23-летний защитник не вернулся в Ворсклу после завершения отпуска, поэтому клуб подозревает, что Ндиайе подыскал себе новый коллектив. Вице-президент полтавчан Олег Лысак прокомментировал ситуацию.

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"С Альюном, думаю, все закончится судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действителен. Они не признают некоторые его пункты. Если мы оказались в спорной ситуации, то рано или поздно ее "разрулит" суд. И он 100 процентов будет, если мы не договоримся. На сегодняшний день это позиция их стороны. Его в клубе нет", – цитирует Лысака FanDay.

Заметим, контракт Альюна с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2021 года. Французский легионер присоединился к Ворскле в сентябре 2019-го, проведя с тех пор 40 поединков.

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