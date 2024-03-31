Матч Ворскла – Динамо состоится сегодня, 31 марта, на стадионе имени В. Бутовского и Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Александр Шандор.

"Осудили? Не удивлен": Михайличенко – о приговоре суда для скандального экс-легионера Динамо

Динамо плавно возвращается в чемпионскую гонку. Киевляне под руководством Александра Шовковского до сих пор не знают поражений в чемпионате, выиграв 7 из 8 матчей – как следствие, киевляне приблизились к лидерам УПЛ на дистанцию 5-ти зачетных баллов. И это при куче несыгранных матчей. Шахтер сыграл на два матча больше, СК Днепр-1 – на три, а Кривбасс вообще на четыре.

Лицензия на осуществление а деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО БК ФАВБЕТ на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за № 433.

"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдай правила (принципы) ответственной игры".

По ожидаемым очкам столичный гранд держится на вершине. Если победить в доигровках, то можно выскочить наверх и в реальной таблице. Впрочем, пока что это только размышления и мечты – прямо сейчас же необходимо избегать осечек. Кейс из матча против Вереса, когда победу упустили на последних секундах, не должен повториться.

Сегодняшний соперник способствует успеху. Ворскла под руководством Сергея Долганского била Черноморец и Верес, минимально проиграв Заре и Александрии. Статистика голов – 3:3. Не круто, но и не плохо, как говорил товарищ Дятлов из сериала про Чернобыль. Футбол полтавчан вполне соответствует данной характеристике – ничего интересного и действительно эффективного, но и ничего ужасного в игре нет.

"Зелено-белые" несколько изменились после ухода Виктора Скрипника. Команда перестала прессинговать, почти не отбирая мяч на чужой половине. Вместо скоростных контратак в 2-3 передачи подопечные Сергея Долганского стараются больше работать с мячом, увеличив количество владений с 10+ пасами, хотя эти перепасовки не очень острые. Ворскла пытается действовать осторожнее, что вылилось в меньшее количество низких потерь.

Этот коллектив выглядит дисциплинированно и просто. Не более. Если Динамо желает зацепиться за золото, то подобных соперников необходимо побеждать без особого напряжения – впрочем, есть несколько нюансов. Во-первых, матч пройдет в Полтаве. Во-вторых – тренировочный процесс киевлян был нарушен паузой на сборные, после которой некоторые лидеры будут иметь проблемы с тонусом.

Все ожидают победу подопечных Александра Шовковского, однако в поединке с Вересом ее тоже ожидали. По факту же гранду не хватило кадров для того, чтобы выдержать более 60 минут в постоянной интенсивности (особенно не хватало Буяльского). Правда, ровенчане активно шли в контрпрессинг и не давало продыху центрхавам Динамо.

Полтавчане же играют проще – сегодня можно ожидать обычный блок, который выставляла Заря в предыдущем туре. Легко в том поединке тоже не было, однако Динамо победило (2:0). К тому же, ворскляне сегодня вынуждены играть без двух лидеров, причем потеря Мякушко прямо сейчас выглядит катастрофической.

Кадровая ситуация

Травмированы: Якубу, Чеснаков, Скляр – Ярмоленко (под вопросом), Буяльский

Не сыграют по другим причинам: Михавко (Динамо; вне заявки)

Дисквалифицированы: Хрипчук, Пердута, Мякушко – Шепелев

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Исенко – Крупский, Сантана, Павлюк, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Фелипе, Глущенко – Степанюк

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Бражко – Волошин, Андриевский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.46, а на триумф Ворсклы – аж 8.20. Ничья была оценена коэффициентом 4.55.

Специалисты не определились, будет ли в матче высокая результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.91, аналогичный тотал меньше – 1.99. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.20, а Руслана Степанюка – на 4.50.

"С Динамо было легче, чем в Микулинцах на область": футболист-сомелье об автографе на паспорте и вопросах к Каладзе