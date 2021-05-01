У чемпіонаті України залишилось всього три тури, а у нас відомий тільки чемпіон і фаворит в боротьбі за "срібло" – хоча ще у середу розрив між другою та третьою позиціями міг скоротитися до одного очка. На інших фронтах досі нічого не зрозуміло. Зокрема, надзвичайно спекотна боротьба триває за розподіл місць у зоні єврокубків, де на три путівки претендують чотири клуби – Зоря йде третьою з відривом у чотири залікових бали від Ворскли й Колоса, а Десна тримається шостою з відставанням від полтавців і ковалівців у один пункт. Усі команди рівні, тож битва за Європу обіцяє бути драматичною.

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Десна й Зоря вже зіграли з грандами, а от Колосу й Ворсклі доведеться зустрітись з Динамо. Втрата очок у цій ситуації дуже вірогідна, але вона полегшується відсутністю турнірної мотивації з боку киян – ті вже стали чемпіонами. Звісно, їхнім вболівальникам було б приємно втримати знущальницькі "+13" від Шахтаря або навіть збільшити відрив, але для тренерського штабу важливішим завданням є оберігання лідерів від травм та плавна підготовка до фіналу Кубка. "Біло-синім" сьогодні не потрібен результат за будь-яку ціну.

Втім, для полтавців це ще не означає легкої прогулянки. Навряд чи в характері чемпіона закладено бажання бути декорацією для травневих свят у Полтаві – Мірча Луческу не для того цілий рік розвивав у своїй команді переможний дух, щоб ось так просто зливатись Ворсклі. При цьому румунський наставник не є прихильником широкої ротації, але навіть якби вона сталася – "зелено-білі" навряд чи б помітили різницю. Занадто вже потужний склад у киян.

Зрештою, варто не забувати і про загальну силу Динамо. Кияни у поточному сезоні втрачали очки тільки з Десною, Зорею, Шахтарем і Колосом – в цей список логічно могла б вписатися Ворскла, але кияни у першому колі прибили її за тайм (2:0 до 36-ї хвилини). При цьому всі осічки чемпіона сталися ще восени чи взимку, а в останніх восьми турах "біло-сині" здобули вісім перемог із сумарним рахунком 22:2. Про статистичну перевагу підопічних Мірчі Луческу нагадувати навіть не має сенсу. Словом, сьогодні полтавцям просто не буде.

Команда Юрія Максимова взагалі є дещо аномальною. У Ворскли темп гри навіть нижчий, ніж у Маріуполя (13,1 передача на хвилину володіння проти 14,4), а за точністю пасів на просування (66,7%) гіршим є тільки Львів. Ще нижча точність пасів на чужій третині (65,6%), а при високому відсотку володіння "зелено-білі" допускають по 100 втрат за гру. Крім того, в середньому вони завдають не більше 9 ударів за матч – словом, у позиційному наступі ворскляни слабенькі навіть за мірками УПЛ. Зі стандартів команда майже не забиває (27 ударів за сезон), а суперники проводять по 12,84 постріли по воротах Різника за матч з 0,122 середнього xG.

Всі ці проблеми особливо яскраво були підсвічені навесні – підопічні Юрія Максимова виграли лишень у половині з десяти поєдинків, причому частенько звитяги здобувалися при шаленому фарті. Ворскляни втратили очки з Рухом та Інгульцем, програли СК Дніпру-1 у більшості, а Колос тиждень тому взагалі влаштував їм розгром. Але в чому ж тоді аномалія полтавців? А в тому, що на тлі всіх цих проблем вони йдуть четвертими й мають шанси на бронзові медалі (хоча й невеликі, враховуючи календар).

Головна сила полтавців криється у здатності карати суперника за помилки. Тут вже обходиться без аномалій: Ворскла дуже інтенсивно пресингує (9,83 PPDA) й демонструє високу інтенсивність єдиноборств (7,1), швидко повертаючи м'яч після втрат на чужій половині поля – це дозволяє розкритися швидкому й забивному Кулачу (13 голів у сезоні). В позиційному наступі та чорновій роботі Влад виглядає слабенько, але його швидкісні характеристики та реалізація реально тягнуть команду вверх.

Та і в цілому у складі "зелено-білих" немає відчутних провисань – це добре збалансований колектив з талановитими за мірками УПЛ виконавцями. У Ворскли є певні проблеми зі структурою на футбольному полі, але у кого в Україні їх немає? Місце в реальній таблиці краще за інші цифри говорить про реальну силу команди.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пердута (під питанням), Цітаїшвілі – Вербіч, Сидорчук, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Якубу, Пуцлін, Тіль, Челядін, Кане – Кулач, Степанюк

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Забарний, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Жерсон – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Динамо є фаворитом протистояння. Якщо полтавцям вдасться звести матч до необхідного сценарію (купа боротьби, рваний темп, наявність контрвипадів), то кияни можуть отримати серйозні проблеми – втім, за інтенсивністю пресингу та єдиноборств столичний колектив набагато сильніший. За всіма показниками, які відповідають за просування м'яча, Ворскла також страшно просідає – між тим, "зелено-білим" доведеться займатись позиційним наступом, намагаючись розкрити оборону через пас, адже кияни дають мало нагод для контратак. Навіть на стандартах ворскляни виглядають слабенько, причому не тільки біля чужих воріт.

Ворскла вміє створювати проблеми сильним командам, але підопічні Юрія Максимова не можуть нав'язати свій сценарій гри навіть Інгульцю. Великою мірою, все залежить від кількості помилок суперника – а Динамо у поточному сезоні помиляєтья рідко. Взагалі, кияни майже за всіма показниками є найкращими в УПЛ.

Якогось феєричного провалу "зелено-білих" у цьому поєдинку очікувати не варто, адже гостям дещо бракуватиме мотивації та деяких лідерів. Та і вболівальники гнатимуть команду вперед – втім, перемогти повинні динамівці. Занадто вже вони потужні для Ворскли.

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