"Я очікую від своєї команди хорошого продовження чемпіонату, зараз ми на правильному шляху. Команда амбітна і готова рухатися вперед.

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Метою Ворскли у цьому році було чемпіонство, але, з огляду на відставання від Динамо, тепер це неможливо.

Після втрати шансів на чемпіонство хочемо фінішувати у трійці найкращих. У нас гарний початок для досягнення цієї мети. У команді хороша атмосфера, ми як ніколи зацікавлені у тому, щоб посісти призове місце", – розповів Кане в інтерв'ю Bamada.net.

Нагадаємо, за 4 тури до завершення сезону Ворскла з 37-ма очками йде четвертою у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі на 1 пункт (у луганців ще є гра у запасі).

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