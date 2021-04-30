Розширений список гравців "синьо-жовтих" на тренувальний збір, який розпочнеться 15 травня, опубліковано на офіційному сайті УАФ.

Збірна України розпочне підготовку до Євро-2020 без легіонерів

До заявки потрапили одразу три новачки – хавбек Шахтаря Георгій Судаков, півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, а також 20-річний гравець Маріуполя Артем Бондаренко. Також варто відзначити, що Шевченко вніс у список лідера Динамо Віталія Буяльського, який не викликався на останні кілька зборів національної команди.

Найближча гра на збірну України очікує вже 23 травня у Харкові, суперником "синьо-жовтих" у товариському матчі буде команда Бахрейну.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

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