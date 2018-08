Ворскла буде у FIFA 19 разом з Динамо та Шахтарем

Полтавська Ворскла з'явиться у футбольному симуляторі FIFA.

Україна буде представлена як мінімум трьома командами у футбольному симуляторі FIFA 19.

Шахтар є у грі ще з 2013 року, а ось Динамо та Ворскла будуть представлені з цьогорічного випуску симулятора.

Зінченко, яким його ще не бачили: реалістичні обличчя Роналду і Ко у FIFA19 вражають, але з українцем повний провал

Нагадаємо, FIFA придбала права на Лігу чемпіонів та Лігу Європи, саме тому у грі з'явиться полтавська команда.

FIFA 19 надійде в продаж у всьому світі 28 вересня 2018 року в версіях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC і Nintendo Switch.

FC Krasnodar

Bate Borisov

Vorskla Poltava

MOL Vidi FC

Red Star Belgrade

