Ворскла будет в FIFA 19 вместе с Динамо и Шахтером

Полтавская Ворскла появится в футбольном симуляторе FIFA.

Украина будет представлена как минимум тремя командами в футбольном симуляторе FIFA 19.

Шахтер есть в игре еще с 2013 года, а вот Динамо и Ворскла будут представлены с нынешнего выпуска симулятора.

Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провал

Напомним, FIFA приобрела права на Лигу чемпионов и Лигу Европы, именно поэтому в игре появится полтавская команда.

FIFA 19 поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

New teams confirmed for #FIFA19!



FC Krasnodar

Bate Borisov

Vorskla Poltava

MOL Vidi FC

Red Star Belgrade

FK Jablonec



For more FIFA 19 NEWS show me your support pic.twitter.com/b49SkRStLq