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Ворскла будет в FIFA 19 вместе с Динамо и Шахтером

21:00 129 Читати українською
Ворскла будет в FIFA 19 вместе с Динамо и Шахтером
ФК Ворскла / Соцсети

Полтавская Ворскла появится в футбольном симуляторе FIFA.

Украина будет представлена как минимум тремя командами в футбольном симуляторе FIFA 19.

Шахтер есть в игре еще с 2013 года, а вот Динамо и Ворскла будут представлены с нынешнего выпуска симулятора.

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Напомним, FIFA приобрела права на Лигу чемпионов и Лигу Европы, именно поэтому в игре появится полтавская команда.

FIFA 19 поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

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