Зінченко, яким його ще не бачили: реалістичні обличчя Роналду і Ко у FIFA19 вражають, але з українцем повний провал

Футбольний симулятор FIFA наближається до реальності з кожним новим сезоном випуску, але не завжди все виходить. Олександр Зінченко змінився до невпізнання.

Зінченко не грає за Манчестер Сіті та навіть у заявку не потрапляє, але й в оренду не хоче йти. Ситуація дуже дивна, але зараз не про неї. У мережу потрапили нові ще реалістичніші зображення облич зірок футболу з компютерної гри FIFA19. Просочилось і фото українця, яке не дуже нагадує того безкомпромісного молодого хлопця, який виграв чемпіонат Англії у 2018 році. Можна було б сказати, що сканери облич від розробників поламались на "міщанах", але ж інші гравці Манчестер Сіті вийшли значно краще. Зрештою, Олександр – не один, хто сильно відрізняється від себе реального. Самі програмісти визнають, що зробили крок вперед у цьому плані, але з деякими моментами і футболістами їм ще потрібно працювати і працювати.

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Ви тільки подивіться на те, як виглядають гравці Реала чи Барселони. Серхіо Рамосу он навіть тату перенесли з реальності у віртуальність.

Лука Модріч, Марсело і Рафаель Варан теж виглядають дуже правдоподібно.

Гарет Бейл і Карім Бензема вийшли трохи гірше – хоча у валлійця, наприклад, кращий вигляд волосся, ніж у житті.

Тоні Кроос взагалі не дуже вийшов. Що це за суворий дядько такий? Добре, по зачісці можна впізнати.

Новачки Ліверпуля Аліссона та Набіль Кейта дуже схожі самі на себе. Їхній партнер Мохамед Салах не відстає. Як і гравці Баварії та Челсі – Лєвандовскі, Рібері, Хамес, Азар, Жиру і компанія вийшли на рівні.

Ліонель Мессі виглядає ну точно не гірше, ніж у реальності. Серед його партнерів по Барселоні легко впізнаються Піке, Ракітіч, Бускетс, Серхі Роберто, тер Штеген і Луїс Суарес.

Ювентус – взагалі красені. Хедіра, К'єлліні, Дибала, Коста і, звісно ж, Роналду – мов живі. Ну, ок, Паулу трохи відрізняється, але тату у вигляді двох смужок йому залишили.

У Кріштіану навіть вена на шиї виглядає максимально наближена до правди. Тут хлопці постарались.

Зіркова атака ПСЖ виглядає дуже і дуже. У Неймара навіть зачіска схожа на одну з останніх версій. З цим, правда, проблематично вгадати: бразилець так часто міняє імідж... Кавані та Мбаппе стали ще реалістичнішими, ніж у FIFA18.

Антуан Грізманн полюбляє експериментувати з волоссям, але в цій версії він актуалізований до періоду ЧС-2018. Близько, дуже близько.

В АПЛ виділяється Поль Погба. Антураж його екстравагантної зірковості передано максимально точно.

Обамеянг також дуже вірний собі.

Екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян також чудово переданий.

Сергєй Мілінковіч-Савіч виглядає дещо не схожим на себе, зате ще крутішим, ніж насправді.

На відміну від Зінченка. Як його можна взагалі впізнати? Більше схожий на дитину, ніж себе. У житті значно кращий.

А ось його партнер по Манчестер Сіті Філ Фоден відтворений значно природніше.

Ярмоленко і Марлос стали у ряд з Неймаром, Роналду і Дембеле у FIFA18, Мессі нижче