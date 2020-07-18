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Ворскла анонсувала відхід ще одного легіонера

09:47 - Читать на русском
Ворскла анонсувала відхід ще одного легіонера
Едін Шехіч (ліворуч) / ФК Ворскла

Віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак поділився планами щодо комплектації команди в літнє міжсезоння.

"Перше – опорна зона через відхід Луїзао. Потрібні нападник, вінгери, адже Шехіч теж покидає клуб.

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Можливо, ще потрібен центральний оборонець, оскільки в нас в обоймі є лише троє, якщо говорити про досвідчених. Артур також покинув команду. Хотілося б продовжити Луїзао, але не все залежатиме від нас", – заявив функціонер в ефірі Футбольного формату.

Відзначимо, що Едін Шехіч перебрався до Полтави в січні 2019 року. З того часу хорват встиг зіграти 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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Теги
Трансфери Олег Лисак Трансфери чемпіонату України Едін Едін Шехіч Ворскла Ворскла
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