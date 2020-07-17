Ворскла хоче отримати за Кане в шість разів більше, ніж заплатила, – ЗМІ

Ворскла розраховує продати захисника Ібрахіма Кане за серйозні кошти.

Полтавці встановили цінник на 20-річного гравця у розмірі 2 млн євро, інформує ТаТоТаке.

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Ворскла заплатила африканському Дугуволофілу близько 300-350 тисяч євро, а тепер хоче заробити на вдалих виступах Кане в УПЛ. СК Дніпро-1 нібито цікавиться легіонером, однак такі гроші платити не готовий. Контракт Кане з Ворсклою розрахований до літа 2024 року, тому полтавці не будуть поспішати з продажем лідера.

Нагадаємо, малієць приєднався до Ворскли восени 2018-го. Відтоді талановитий захисник зіграв за полтавців 36 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти. Його ціна за Transfermarkt – 350 тисяч євро.

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