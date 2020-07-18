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Ворскла анонсировала уход еще одного легионера

18 июля 09:50 - Читати українською
Ворскла анонсировала уход еще одного легионера
Эдин Шехич (слева) / ФК Ворскла

Вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак поделился планами относительно комплектации команды в летнее межсезонье.

"Первое – опорная зона из-за ухода Луизао. Нужны нападающий, вингеры, ведь Шехич тоже покидает клуб.

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Возможно, еще потребуется центральный защитник, поскольку у нас в обойме есть только трое, если говорить об опытных. Артур также покинул команду. Хотелось бы продлить Луизао, но не все зависит от нас", – заявил функционер в эфире Футбольного формата.

Отметим, что Эдин Шехич перебрался в Полтаву в январе 2019 года. С тех пор хорват успел сыграть 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Ворскла Ворскла Эдин Эдин Шехич Олег Лысак
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