Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:3 – відео голів та огляд матчу
25 жовтня 21:27 - Читать на русском
Ворскла поступилася СК Дніпро-1 в рамках перенесеного першого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
40’ Руслан Степанюк
90’ Руслан Степанюк
Олексій Гуцуляк 42’
Олексій Гуцуляк 53’
40’ Руслан Степанюк
42’ Олексій Гуцуляк
53’ Олексій Гуцуляк
90’ Руслан Степанюк
Схоже, адаптація Олександра Філіппова завершена. Форвард відзначився результативною дією в третьому матчі поспіль. Олексій Гуцуляк також продовжує запалювати – саме він приніс перемогу над Динамо, а сьогодні оформив дубль.
СК Дніпро-1 здолав Ворсклу в битві зірок Вердера – Юрій Максимов переміг у п'ятому турі поспіль, наздогнавши Шахтар
Ворскла програла вже шостий матч у цьому сезоні й закономірно поруч із зоною перехідних матчів. СК Дніпро-1 набрав 21 очко і наздогнав Шахтаря. Якщо рахувати втрачені очки, то саме цей дует і Динамо потенційно можуть опинитися на вершині турнірної таблиці.
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