Ворскла поступилася СК Дніпро-1 в рамках перенесеного першого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Схоже, адаптація Олександра Філіппова завершена. Форвард відзначився результативною дією в третьому матчі поспіль. Олексій Гуцуляк також продовжує запалювати – саме він приніс перемогу над Динамо, а сьогодні оформив дубль.

СК Дніпро-1 здолав Ворсклу в битві зірок Вердера – Юрій Максимов переміг у п'ятому турі поспіль, наздогнавши Шахтар

Ворскла програла вже шостий матч у цьому сезоні й закономірно поруч із зоною перехідних матчів. СК Дніпро-1 набрав 21 очко і наздогнав Шахтаря. Якщо рахувати втрачені очки, то саме цей дует і Динамо потенційно можуть опинитися на вершині турнірної таблиці.