Ворскла – СК Днепр-1 – 2:3 – видео голов и обзор матча
25 октября 21:28 - Читати українською
Ворскла уступила СК Днепр-1 в рамках перенесенного первого тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
40’ Руслан Степанюк
90’ Руслан Степанюк
Алексей Гуцуляк 42’
Алексей Гуцуляк 53’
40’ Руслан Степанюк
42’ Алексей Гуцуляк
53’ Алексей Гуцуляк
90’ Руслан Степанюк
Похоже, адаптация Александра Филиппова завершена. Форвард отметился результативным действием в третьем матче подряд. Алексей Гуцуляк также продолжает зажигать – именно он принес победу над Динамо, а сегодня оформил дубль.
СК Днепр-1 одолел Ворсклу в битве звезд Вердера – Юрий Максимов победил в пятом туре подряд, догнав Шахтер
Ворскла проиграла уже шестой матч в этом сезоне и закономерно находится рядом с зоной переходных матчей. СК Днепр-1 набрал 21 очко и догнал Шахтера. Если считать потерянные очки, то именно этот дуэт и Динамо могут оказаться на вершине турнирной таблицы.
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