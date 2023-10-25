Похоже, адаптация Александра Филиппова завершена. Форвард отметился результативным действием в третьем матче подряд. Алексей Гуцуляк также продолжает зажигать – именно он принес победу над Динамо, а сегодня оформил дубль.

СК Днепр-1 одолел Ворсклу в битве звезд Вердера – Юрий Максимов победил в пятом туре подряд, догнав Шахтер

Ворскла проиграла уже шестой матч в этом сезоне и закономерно находится рядом с зоной переходных матчей. СК Днепр-1 набрал 21 очко и догнал Шахтера. Если считать потерянные очки, то именно этот дуэт и Динамо могут оказаться на вершине турнирной таблицы.