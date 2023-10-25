Зустріч команд Віктора Скрипника та Юрія Максимова у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ 2023/24 завершилась перемогою екс-коуча Ворскли й виходом СК Дніпро-1 у групу лідерів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Головними героями на афіші поєдинку Ворскли проти Дніпра-1 стали Віктор Скрипник і Юрій Максимов – колишні партнери по золотому Вердеру 90-х. Зустріч була важливою для обох коучів. Полтавці виграли тільки один матч у останніх п'яти турах, зазнавши двох розгромів, а от дніпровці могли здобути п'яту поспіль перемогу в УПЛ. Це дозволило б порівнятись за набраними очками з Шахтарем.

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"Спортклубівці" вважались фаворитами (особливо після тріумфу над Динамо), хоча були певні побоювання щодо фізичних кондицій команди. Поле у Полтаві, розмочене зливою, мало витягнути з футболістів усі сили – втім, у перші півгодини цього не було помітно. Гості не просто домінували, а награли на розгром.

Рахунок було відкрито вже на 5-й хвилині. Тут допомогли самі господарі – Корнієнко при спробі віддати пас назад викотив м'яч прямо в ноги Філіппову. Олександр стояв перед штрафним, розвернувся й закрутив м'яч у дальню дев'ятку. 0:1!

На 20-й хвилині Горбунов отримав розрізний пас від Піхальонка й вийшов сам на сам з Ісенком. Сергій впевнено його переграв, але гол не зарахували через мінімальний офсайд.

Ще за дві хвилини Піхальонок пройшов лівим флангом та прострілив у карний майданчик, а Філіппов замкнув метрів з восьми – стійка врятувала Ворсклу!

На 30-й хвилині Гуцуляк змістився з правого флангу в центр і віддав розрізну передачу, організувавши Філіппову вихід віч-на-віч. Олександр забив гол, однак і тут був офсайд!

Ворскла виглядала безнадійно, надаючи величезну кількість простору й пропускаючи атаку за атакою. Втім, на 38-й хвилині полтавці ледь не зрівняли рахунок. Корнієнко у боротьбі за нічийний м'яч поставив корпус і запустив лонгбол на хід Кане, а той пробіг уперед і завдав удару метрів з 25-ти.

Ібрагім закрутив точно в дальню дев'ятку, змусивши Кінарейкіна виконувати фантастичний сейв. Щоправда, подальший кутовий ледь не завершився привозом Якова, а вже на 40-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Господарі розкатали контратаку, в завершенні якої Крупський прийняв передачу від Кане й подав з правого флангу – Степанюк же замкнув головою. 1:1!

Це був перший за чотири тури гол у ворота СК Дніпро-1. Втім, щастя "зелено-білих" тривало зовсім недовго. Вже на 42-й хвилині гості відновили свою перевагу – Сантана невдало скинув навіс Кравця на ногу Гуцуляку, Корнієнко з ним не дограв, а Олексій пробив у ближній кут.

Ворскла огризнулась на 45-й дальнім ударом Павлюка. М'яч пролетів поруч з лівою дев'яткою! Зрештою, свисток Катерини Монзуль відправив команди відпочивати за рахунку 1:2 на користь "спортклубівців". Інтрига залишалася живою, хоча по грі так не можна було сказати.

На старті другого тайму СК Дніпро-1 зробив усе, щоб зняти питання щодо переможця. На 53-й хвилині гості відзначились третім голом, причому надзвичайно красивим. Піхальонок протягнув м'яч через центр і віддав пас на правий фланг, а Гуцуляк звідти ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 1:3!

Підопічні Юрія Максимова не збиралися зупинятись на цьому. На 61-й хвилині Лєднєв стріляв з лівого краю штрафного у ближню дев'ятку, а на 62-й Кравець замикав подачу з лівого флангу – в обох випадках врятував Ісенко. Після удару Василя на добиванні міг зіграти Філіппов, але він влучив у Адамюка. На 70-й же хвилині Олександр пробивав головою з близької відстані, однак і тут Ісенко виручив.

Ворскла зуміла огризнутись чимось небезпечним аж на 83-й хвилині, коли Крупський бахнув з-за меж штрафного у дев'ятку. М'яч пролетів поруч зі стійкою. А на 89-й хвилині інтрига несподівано ожила – Горін привіз пенальті, сфоливши проти Феліпе у власному штрафному.

Степанюк впевнено реалізував 11-метровий, скоротивши відставання в рахунку до мінімуму. 2:3! На жаль для господарів, арбітри компенсували лишень три хвилини – відігратись полтавці так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1.

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