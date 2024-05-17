"Передусім, дозвольте мені сказати, що Арне збирається зробити фантастичний крок. І він це заслужив, тому що проробив чудову роботу у Фейєнорді. Приємно, що моє ім'я згадують в аспекті роботи у такому великому клубі. Це показує, що я досяг чогось у Фейєнорді як помічник тренера.

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Більше мені нема чого сказати, на даний момент. Мій контракт із Шахтарем розрахований ще на два роки, і незважаючи на складні обставини, мені тут подобається. Побачимо, що принесе майбутнє. Я не міг передбачити того, що ми вже цього сезону виграємо чемпіонат і Кубок України, коли тільки розпочав цю роботу в жовтні. На той момент у чемпіонаті лідирувало Динамо, але мій перший матч у турнірі був топ-матчем проти киян, і ми виграли його, вийшовши на перше місце. Я освоїв стиль гри набагато швидше, ніж очікувалося, і мій підхід прижився", – цитує Пушіча De Telegraaf.

Нагадаємо, що раніше наставник Шахтаря працював помічником Арне Слота, який незабаром залишить Фейєнорд заради Ліверпуля.

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