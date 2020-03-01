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Ворскла – Шахтар: Максимов виділив головний фактор успіху своєї команди у протистоянні з "гірниками"

20:47 373 Читать на русском
Ворскла – Шахтар: Максимов виділив головний фактор успіху своєї команди у протистоянні з "гірниками"
Юрій Максимов / ФК Шахтар

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди над Шахтарем у 20 турі УПЛ.

30’ Руслан Степанюк
84’ Олександр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Олександр Скляр

"Вітаю всіх полтавців. Нам ця перемога була потрібна як повітря, тому що два очки від вильоту – не дуже добре, коли хочеш чогось досягти. У Києві втратили одне очко на останній хвилині, а сьогодні нам повернулося три. Розраховував на нічию, але, напевно, заслужили перемогу. Вітаю футболістів і місто!

Ворскла – Шахтар: Каштру прокоментував першу поразку "гірників" у поточному розіграші УПЛ

Подивилися список футболістів, які їдуть на матч, побачили, що кількох немає. Але я скажу чесно: що основні, що ті бразильці, які вийшли, – вони не гірші. Шість бразильців, один грузин. Ну нічим вони не гірші: будь-якого став, і цей футболіст зіграє.

Перемогли перш за все за рахунок мужності колективу. Всі вийшли один за одного, бійці. Іноземці та українці – разом їмо один хліб, разом помиляємося, виграємо і програємо. Було важливо не поступитися в боротьбі, Ворскла завжди цим славилася. Не поступилися, і десь нам пощастило, зверху воздалося за те, що з Динамо не зачепили. Це футбол", – сказав Максимов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Ворскла, яка веде боротьбу за виживання в УПЛ, завдала Шахтарю першої поразки в поточному чемпіонаті. Ця перемога дозволила полтавцям наблизитись до Олімпіка на відстань одного очка.

Шахтар заслужено програв Ворсклі – кадрові рішення Каштру призвели до першої поразки в УПЛ

blog_ava
Шахтар заслужено програв Ворсклі – кадрові рішення Каштру призвели до першої поразки в УПЛ
18:54
8765
Теги
Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов Ворскла - Шахтар
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