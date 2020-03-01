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Ворскла – Шахтер: Максимов выделил главный фактор успеха своей команды в противостоянии с "горняками"

20:58 31 Читати українською
Ворскла – Шахтер: Максимов выделил главный фактор успеха своей команды в противостоянии с "горняками"
Юрий Максимов / ФК Шахтер

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал сенсационную победу своей команды над Шахтером в 20 туре УПЛ.

30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр

"Поздравляю всех полтавчан. Нам эта победа была нужна как воздух, потому что два очка от вылета – не очень хорошо, если хочешь чего-то достичь. В Киеве потеряли одно очко на последней минуте, а сегодня нам вернулось три. Рассчитывал на ничью, но, наверное, заслужили победу. Порздравляю футболистов и город!

Ворскла – Шахтер: Каштру прокомментировал первое поражение "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ

Посмотрели список футболистов, которые едут на матч, увидели, что несколько нет. Но я скажу честно: что основные, что те бразильцы, которые вышли, – они не хуже. Шесть бразильцев, один грузин. Ну ничем они не хуже: любого ставь, и этот футболист сыграет.

Победили прежде всего за счет мужества коллектива. Все вышли друг за друга, бойцы. Иностранцы и украинцы – вместе едим один хлеб, вместе ошибаемся, выигрываем и проигрываем. Было важно не уступить в борьбе, Ворскла всегда этим славилась. Не уступили, и где-то нам повезло, сверху воздалось за то, что с Динамо не зацепили. Это футбол", – сказал Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ворскла, которая ведет борьбу за выживание в УПЛ, нанесла Шахтеру первое поражение в текущем чемпионате. Эта победа позволила полтавчанам приблизиться к Олимпику на расстояние одного очка.

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Ворскла Ворскла Юрий Максимов Юрий Максимов Ворскла - Шахтер
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