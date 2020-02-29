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Ворскла – Шахтар: "гірники" прибули в Полтаву без кількох лідерів

29 лютого 23:54 214 Читать на русском
Ворскла – Шахтар: "гірники" прибули в Полтаву без кількох лідерів
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру взяв із собою 19 гравців на матч 20-го туру УПЛ проти Ворскли.

 

У попередній заявці Шахтаря на матч проти Ворскли відсутні Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Тайсон, Коваленко та Жуніор Мораєс, інформує офіційний сайт "гірників".

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Воротарі: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Вітао.

Півзахисники: Артем Бондаренко, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Євген Коноплянка, Дентіньо, Тете.

Нападник: Данило Сікан.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Ворсклою 1-го березня в рамках 20-го туру УПЛ. Матч розпочнеться о 17:00.

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