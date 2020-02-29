Ворскла – Шахтар: "гірники" прибули в Полтаву без кількох лідерів

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру взяв із собою 19 гравців на матч 20-го туру УПЛ проти Ворскли.
У попередній заявці Шахтаря на матч проти Ворскли відсутні Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Тайсон, Коваленко та Жуніор Мораєс, інформує офіційний сайт "гірників".
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Воротарі: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Вітао.
Півзахисники: Артем Бондаренко, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Євген Коноплянка, Дентіньо, Тете.
Нападник: Данило Сікан.
Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Ворсклою 1-го березня в рамках 20-го туру УПЛ. Матч розпочнеться о 17:00.
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