toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРІЯ

Шахтар дозаявив Нема на сезон в УПЛ

20:10 506 Читать на русском
Шахтар дозаявив Нема на сезон в УПЛ
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем допоможе "гірникам" у другій половині УПЛ.

Веллінгтон Нем повернувся до заявки Шахтаря на сезон УПЛ після оренди до Флуміненсе.

Шахтар отримав запит щодо оренди бразильського легіонера

Хавбек виступатиме за "гірників" під 12 номером. Востаннє бразилець грав у чемпіонаті України ще в травні.

Нагадаємо, влітку Веллінгтон приєднався до Флуміненсе на правах оренди. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Нем провів 18 матчів, в яких відзначився голом.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

blog_ava
Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду
09:00
3518
Теги
Шахтар Шахтар УПЛ Трансфери Трансфери чемпіонату України Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Наполі
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук