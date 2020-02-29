Шахтар дозаявив Нема на сезон в УПЛ

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем допоможе "гірникам" у другій половині УПЛ.

Веллінгтон Нем повернувся до заявки Шахтаря на сезон УПЛ після оренди до Флуміненсе.

Шахтар отримав запит щодо оренди бразильського легіонера

Хавбек виступатиме за "гірників" під 12 номером. Востаннє бразилець грав у чемпіонаті України ще в травні.

Нагадаємо, влітку Веллінгтон приєднався до Флуміненсе на правах оренди. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Нем провів 18 матчів, в яких відзначився голом.

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