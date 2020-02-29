Ворскла – Шахтер: "горняки" прибыли в Полтаву без нескольких лидеров

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру взял с собой 19 игроков на матч 20-го тура УПЛ против Ворсклы.

В предварительной заявке Шахтера на матч против Ворсклы отсутствуют Пятов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Коваленко и Жуниор Мораес, информирует официальный сайт "горняков".

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Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао.

Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете.

Нападающий: Даниил Сикан.

Напомним, Шахтер встретится с Ворсклой 1 марта в рамках 20-го тура УПЛ. Матч начнется в 17:00.

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