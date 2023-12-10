Ворскла та Рух не змогли виявити сильнішого у матчі 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Ворскла – Рух на "Футбол 24".

Рух повів у рахунку на 24 хвилині – Руніч замкнув класний навіс Пастуха, який обікрав захисника у центрі поля. Ворскла могла швидко відігратись, але Степанюку забракло точності під час удару в порожні ворота.

Рух не втримав перемогу над Ворсклою, але обійшов Динамо в УПЛ – Степанюк забив і отримав червону

У другій половині моментів стало ще менше, а ближчим до гола був саме Рух. Проте, Ворскла відігралась – Степанюк обробив простріл Крупського, відтіснив корпусом захисника і пробив у дальній кут. Майже одразу нападник отримав другу жовту, залишивши Ворсклу в меншості. Гра так і завершилась 1:1.