Ворскла и Рух не смогли выявить сильнейшего в матче 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Ворскла – Рух на "Футбол 24".

Рух повел в счете на 24 минуте – Рунич замкнул классный навес Пастуха, который обокрал защитника в центре поля. Ворскла могла быстро отыграться, но Степанюку не хватило точности при ударе в пустые ворота.

Рух не удержал победу над Ворсклой, но обошел Динамо в УПЛ – Степанюк забил и получил красную

Во второй половине моментов стало еще меньше, а ближе к голу был именно Рух. Однако, Ворскла отыгралась – Степанюк обработал прострел Крупского, оттеснил корпусом защитника и пробил в дальний угол. Почти сразу нападающий получил вторую желтую, оставив Ворсклу в меньшинстве. Игра так и завершилась 1:1.