Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

В рамках 6-го туру УПЛ Олександрія мінімально перемогла Ворсклу (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу Ворскла – Олександрія.

Олександрія у непростому матчі перемогла Ворсклу. На 23-ій хвилині Шастал відкрив рахунок, замкнувши добивання Третьякова. В другому таймі команди мали обопільні шанси на забитий м'яч, проте в підсумку Олександрія змогла втримати перемогу.

Олександрія на виїзді втримала мінімальну перемогу над Ворсклою

Таким чином, Олександрія набрала 9 очок та піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці. Ворскла, маючи в активі лише 7 залікових балів, опустилася на сьоме місце.