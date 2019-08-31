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Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

21:05 191 Читать на русском
Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу / фото ФК Ворскла

В рамках 6-го туру УПЛ Олександрія мінімально перемогла Ворсклу (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу Ворскла – Олександрія.

 
Дмитро Шастал 23’
23’ Дмитро Шастал

Олександрія у непростому матчі перемогла Ворсклу. На 23-ій хвилині Шастал відкрив рахунок, замкнувши добивання Третьякова. В другому таймі команди мали обопільні шанси на забитий м'яч, проте в підсумку Олександрія змогла втримати перемогу.

Олександрія на виїзді втримала мінімальну перемогу над Ворсклою

Таким чином, Олександрія набрала 9 очок та піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці. Ворскла, маючи в активі лише 7 залікових балів, опустилася на сьоме місце.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла Ворскла Олександрія Олександрія Ворскла - Олександрія
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