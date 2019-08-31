Олександрія на виїзді втримала мінімальну перемогу над Ворсклою

Олександрія в рамках 6-го туру УПЛ переграла Ворсклу завдяки голу Дмитра Шастала (0:1).

Перша половина дебютного тайму пройшла в позиційній боротьбі без особливої гостроти. Команди почергово тримали ініціативу та м'яч, але в креативному плані все крутилося навколо численних кросів у штрафний та спроб підловити суперника на контратаці. Дещо краще останній компонент давався Олександрії, яка агресивно пресингувала, але нічого цікавішого за удар Шастала головою після подачі зі стандарту на 8-й хвилині гості не створили – та й той пройшов з офсайду.

У нападників Ворскли не було і того, а от оборонці висновків з моменту Шастала не зробили. Як наслідок, після кутового на 23-й хвилині Дмитро відкрив рахунок; він опинився першим на добиванні при замиканні Третьякова з близької дистанції – 0:1. За чотири хвилини олександрійці могли подвоїти свою перевагу, покаравши полтавців за помилку Мартиненка, однак Банада при виході віч-на-віч з голкіпером не зміг його переграти. Крім того, на 33-й хвилині з дальної відстані вистрілив Задерака, але м'яч пройшов трохи вище воріт.

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Після цього гра знову перемістилася в центр поля. Моменти практично зникли, футболісти стали багато фолити, а єдину можливість відзначитись створили гості аж на 45-й хвилині – це Банада намагався п'яткою замкнути простріл з правого флангу, але його накрили захисники. Зрештою, на перерву суперники пішли за мінімальної переваги Олександрії.

На старті другого тайму команди підняли швидкості та влаштували розмін класними моментами. Так, на 49-й хвилині Габелок вистрілив з-за меж штрафного над воротами, а на 51-й Коломоєць з гострого кута пробив у зовнішній бік сітки. Олександрія відповіла виходом Третьякова віч-на-віч на 54-й (Ткаченко врятував господарів), а Ворскла провела атаку у відповідь, завершивши її ударом Пердути – його встигли накрити захисники. Крім того, на 62-й Луїзао головою замикав навіс, однак вийшло слабенько й неточно.

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В середині тайму швидкості не спадали. На матч було відверто приємно дивитися – особливо полтавцям, адже їхня команда відчайдушно летіла уперед. На 65-й з дистанції у дотик повз ворота пробивав Чеснаков, на 68-й олександрійці заблокували удар Луїзао, а на 73-й та 76-й Петровіч і Луїзао замикали кроси з флангу – Паньків спіймав м'яч. У Олександрії в цей період можна було згадати хіба що невеличку метушню в штрафному на 70-й, але удару по воротах Ткаченка так і не сталося.

В ендшпілі поєдинку Олександрія несподівано увімкнулася, створивши низку небезпечних моментів. Так, на 82-й хвилині Сіталу зовсім трішки не вистачило для замикання прострілу Протасова, а на 84-й Гречишкін прорвався по лівому флангу та пробив – Ткаченко парирував! Ворскла швидко повернула ініціативу, однак нічого цікавішого за серію кросів організувати не вдавалося. Тим не менш, на останній секунді нічию міг принести Пердута, який на дальній стійці замикав простріл Габелка ударом з метру – втім, Ігор примудрився пробити над воротами! Одразу після цього пролунав фінальний свисток.

Таким чином, Олександрія набрала 9 очок та піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці. Ворскла, маючи в активі лише 7 залікових балів, опустилася на сьоме місце.

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