Ворскла – Александрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

В рамках 6-го тура УПЛ Александрия минимально победила Ворсклу (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча Ворскла - Александрия.

Александрия в непростом матче победила Ворсклу. На 23-ей минуте шныряли открыл счет, замкнув добивание Третьякова. Во втором тайме команды имели обоюдные шансы на забитый мяч, однако в итоге Александрия смогла удержать победу.

Александрия на выезде удержала минимальную победу над Ворсклой

Таким образом, Александрия набрала 9 очков и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице. Ворскла, имея в активе лишь 7 зачетных баллов, опустилась на седьмое место.