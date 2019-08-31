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Ворскла – Александрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

21:05 51 Читати українською
Ворскла – Александрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

В рамках 6-го тура УПЛ Александрия минимально победила Ворсклу (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча Ворскла - Александрия.

 
Дмитрий Шастал 23’
23’ Дмитрий Шастал

Александрия в непростом матче победила Ворсклу. На 23-ей минуте шныряли открыл счет, замкнув добивание Третьякова. Во втором тайме команды имели обоюдные шансы на забитый мяч, однако в итоге Александрия смогла удержать победу.

Александрия на выезде удержала минимальную победу над Ворсклой

Таким образом, Александрия набрала 9 очков и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице. Ворскла, имея в активе лишь 7 зачетных баллов, опустилась на седьмое место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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