Ворскла – Карабах: матч обслуговуватиме швейцарець Сандро Шерер

Стала відома бригада арбітрів на матч 4 туру Ліги Європи між Ворсклою та Карабахом.

У четвер, 8 листопада, Ворскла прийматиме Карабах у рамках 4 туру Ліги Європи.

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Обслуговувати матч буде швейцарська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром призначений Сандро Шерер, якому допомагатимуть лайнсмени Стефан Де Алмейда і Бекім Зогай, четвертий рефері Рафаель Зедер, а також арбітри на лінії Ален Бієрі і Лукас Фендріх.