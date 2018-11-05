Ворскла – Карабах: матч обслуговуватиме швейцарець Сандро Шерер

Збірна України — 19:28 5179
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Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо
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Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює ПольщуСвіт — 15:30 3532
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"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совістьУкраїна — 14:00 5630
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Григорчук може остаточно покинути Астану – українця кличуть вирішити грандіозну кризу Леха КостевичаУкраїна — 13:50 3801
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Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛУкраїна — 12:14 2159
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